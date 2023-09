Il Real Madrid è senza difensori centrali e deve affrontare Girona e Napoli (As)

Alaba si è infortunato a Las Palmas, Militao è infortunato da inizio stagione, Rudiger e Nacho sarebbero gli unici disponibili. Il Real non vuole fare mercato

Il Real Madrid rischia di giocare diverse partite senza i suoi difensori migliori. Su As spiegano che le prossime sfide, tra cui quella di Champions contro il Napoli, potrebbero essere decisive per i blancos. Dopo il Girona, prima in classifica nella Liga, c’è il Napoli:

“Dovrà recarsi al Diego Armando Maradona, per affrontare il Napoli l’altro spauracchio del girone di Champions League che ora vive momenti di incertezza ma pochi mesi fa ha vinto brillantemente la Serie A; E per chiudere la prossima settimana prima della sosta per la nazionale, ospiterà l’Osasuna, attuale seconda classificata della Copa del Rey”.

Sebbene siano i favoriti in entrambe le sfide, i giocatori di Ancelotti iniziano a fare la fila per l’infermeria. Per la fortuna del Real è il reparto offensivo a riprendere punti.

“Anche buone notizie in attacco, come il riposo di Bellingham contro la squadra delle Canarie per riprendere slancio o il ritorno di Vinicius, guarito dal problema muscolare”.

Tuttavia, il problema principale resta sempre lo stesso: la difesa centrale.

“Il Real aveva quattro difensori centrali all’inizio della stagione: Militao, Alaba, Rüdiger e Nacho. Ma il primo è durato poco, dopo la prima giornata si è infortunato gravemente, con una rottura del legamento crociato anteriore che lo terrà fuori tutta la stagione”.

Il Real Madrid, inoltre, non sarebbe disposto a fare mercato. Il club preferisce mettere a disposizione di Ancelotti la giovanile, piuttosto che comprare giocatori.

E l’unica certezza di Ancelotti è Nacho:

“Il capitano è rimasto un anno in più consapevole che le occasioni sarebbero arrivate per lui, come è sempre successo. Ora sembra dovrà indossare i gradi che solitamente indossano gli altri”.

Intanto il Napoli attende il Real al Maradona la settimana prossima per la sfida di Champions

