Il professor Verde boccia Garcia: «Spalletti faceva possesso palla perché conosceva i limiti del Napoli»

L’ex vicepresidente del Csm a Televomero: «Lobotka ha il passaggio corto, non quello lungo. Il gioco di oggi mi irrita, spesso cambio canale»

Ieri sera a Televomero, nel corso della trasmissione “L’inFedele” condotta da Gianluca Vigliotti, con Enrico Fedele, il professor Guido Trombetti, c’è stato un ospite d’eccezione: il giurista Giovanni Verde, ex vicepresidente del Csm, appassionato di calcio e tifoso del Napoli.

«Seguo il Napoli dal 1953» ha detto. «Ero sugli spalti dell’attuale “Collana” nella celebre partita Napoli-Juventus 4-3, quella con Lo Bello arbitro e i tifosi assiepati ai bordi del campo».

Verde ha analizzato il momento del Napoli. E alla domanda qual è il suo stato d’animo? Ha risposto: «Preoccupato».

«Ancor prima della partita di Genova ho detto a Francesco Fimmanò (anche lui ospite ieri sera a Televomero) che quest’anno il Napoli non sarebbe arrivato tra le prime quattro».

«I miei dubbi provo a motivarli», aggiunge il professore.

«Io credo che la squadra di Spalletti avesse un limite che l’allenatore ben conosceva, al punto che a una precisa domanda di un giornalista sul gioco del Napoli l’attuale tecnico della Nazionale rispose: “Questa è una squadra che deve fare possesso palla, altrimenti va in difficoltà”. Quindi lui conosceva i punti deboli dell’organico. Riteneva la fase difensiva non del tutto affidabile, e non dimentichiamo che c’era Kim».

Prosegue nella sua analisi.

«Ora invece Garcia pensa di poter bypassare il possesso palla. Aggiungo che il fraseggio che avevamo con Spalletti aveva un calciatore chiave in Lobotka che ha tra le sue caratteristiche il passaggio corto ma non ha nei piedi il passaggio lungo, il lancio». Lancio che Garcia richiede per le verticalizzazioni.

«È vero, ogni allenatore ha la sua testa. Ma il campionato dura otto mesi, un allenatore deve rendersi conto che se dopo tre mesi non hai trovato il bandolo della matassa, vuol dire che hai regalato venti punti agli avversari».

Alla domanda: lei avrebbe preso Garcia? Il professor Verde ha risposto:

«Avrei preso un altro allenatore ma De Laurentiis non l’ha trovato. Garcia è una quarta scelta».

E ha concluso così il suo intervento:

«Da vecchio tifosi ovviamente mi auguro che il Napoli si riprenda. Ma non sempre riesco a guardare le partite. Il secondo tempo della Lazio mi ha irritato, non ce l’ho fatta. Anche col Genoa ho cambiato canale, poi ho riacceso gli ultimi venti minuti. Il gioco di Garcia lo avevo visto nelle prime due partite, e mi era bastato».

ilnapolista © riproduzione riservata