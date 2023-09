Il Napoli convince: aver trattenuto Osimhen vale quanto un acquisto di primissimo livello (La Stampa)

Il voto al mercato di De Laurentiis è 7. Il gruppo scudetto perde solo Kim, mentre Lindstrom può regalare a Garcia un’altra soluzione offensiva

Ieri si è chiuso il calciomercato estivo in Italia. Come la Gazzetta dello Sport, anche la Stampa dà i voti alle squadre di Serie A per i rinforzi portati in rosa. Al Napoli va un 7: aver trattenuto Osimhen vale già un acquisto e Garcia si trova con il solo Kim in meno rispetto alla formazione che l’anno scorso ha vinto lo scudetto con Luciano Spalletti. Il miglior mercato, per il quotidiano torinese, è quello del Milan. Seguono l’Atalanta, la Fiorentina e l’Inter.

“L’oscar va al Milan, che dimentica la pesantissima cessione di Tonali reinvestendo con intelligenza: 10 colpi, ultimo Jovic, e un avvio che rispecchia il giudizio del mercato. A seguire l’Atalanta che piazza ottimi colpi – Scamacca, De Ketelaere, Touré che è al momento indisponibile -, ma guadagna come tradizione da valorizzazioni e cessioni: 120 milioni. Poi la Fiorentina, che pure perde Amrabat, e l’Inter gelata da Lukaku e Samardzic, ma brava a battere la concorrenza per Frattesi e Thuram e strappa Pavard al Bayern Monaco”.

Il Napoli convince.

“Convince il Napoli che mantiene il gruppo scudetto, perdendo il solo Kim (certo, mancano anche Spalletti, sostituito da Garcia, e Giuntoli)”.

Sulla squadra di Garcia, La Stampa scrive:

“Al gruppo scudetto manca solo Kim. Kim Min-Jae, sostituito dalla “scommessa” Natan, l’unica vera dolorosa partenza, in un mercato in cui l’aver trattenuto Osimhen vale quanto un acquisto di primissimo livello. Cajuste l’uomo per dare centimetri in mediana, Lindstrom, dopo il mancato arrivo di Gabri Veiga, il talento che può regalare a Garcia un’altra soluzione offensiva”.

