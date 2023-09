Il caso Osimhen non è risolto, per il Napoli il problema vero è il non-rinnovo (The Athletic)

“Non tutto passa in 90 minuti. Se non firma il rinnovo, la prossima estate il nigeriano sarà un vero problema”

Non è mica finita. Anche se Napoli-Udinese ha rimesso il sorriso in faccia al Napoli e a Osimhen, il “caso” è destinato a protrarsi nel tempo. Lo scrive The Ahtletic, che negli ultimi giorni ha seguito il TikTok-gate come molte altre testate internazionali.

James Horncastle dice che la contestazione ipotizzata non c’è stata: “Sorridendo mentre passeggiava per i corridoi sudati di questa ciotola di cemento (lo stadio Maradona, ndr), Osimhen si è fermato e ha parlato con i suoi compagni di squadra nigeriani della squadra avversaria, Maduka Okoye e Isaac Success, e con il nazionale della Repubblica d’Irlanda Festy Ebosele. Sugli spalti c’erano le bandiere nigeriane, una dimostrazione di solidarietà, anche se gli ultras avevano chiesto ai tifosi di presentarsi con la maglia del Napoli per indicare che la squadra e la sua maglia vengono prima di ogni altra cosa. Tuttavia, quando Osimhen ha lasciato il riscaldamento, i tifosi lo hanno applaudito e lui ha ricambiato”.

“Ma non tutto può essere dimenticato in 90 minuti”, continua il giornale americano. “Mentre le notizie di un trasferimento a gennaio sembrano improbabili dato che Osimhen salterà un pezzo di stagione per la Coppa d’Africa, il Napoli dovrà affrontare un enigma in estate se il giocatore entrerà nell’ultimo anno del suo contratto senza mettere nero su bianco il rinnovo. Probabilmente questa settimana non sarà l’ultima volta che sentiremo parlare di Napoli, Osimhen e di un caso”.

ilnapolista © riproduzione riservata