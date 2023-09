Hoeness: «Il problema della Nazionale tedesca è che non ha fame, calciatori trattati troppo bene»

Alla Süddeutsche: «quelli del basket avevano fame e hanno vinto. Se la Germania non ha un centravanti, c’è qualcosa che non va»

La Süddeutsche Zeitung intervista Uli Hoeness presidente onorario del Bayern Monaco e personaggio enorme in Germania (è stato anche in galera per evasione fiscale). Dovrebbero parlare di basket, del Mondiale vinto dalla Germania, in realtà Hoeness parla di calcio e soprattutto di ambizioni.

Perché i giocatori di basket rendono più dei giocatori di football?

Buona domanda. Non bisogna generalizzare, ma secondo me è anche perché non avevano ancora vinto nulla.

Se il dibattuto più acceso in Germania è che vogliamo introdurre la settimana di quattro giorni, allora ho un problema a riguardo. Penso che nella situazione attuale non dovremmo lavorare di meno, ma di più.

Il prossimo ct della Germania.

L’importante è che la Federazione non abbia più tempo per costruire nulla. I Campionati Europei sono la prossima estate. Ecco perché il nuovo allenatore dovrebbe lasciare il portatile a casa e superare prima l’impatto emotivo.

Non sembra che tu stia raccomandando Julian Nagelsmann.

No, non dico questo, per me Julian ultimamente si è comportato troppo male in molti sensi. Quello che sto cercando di dire è che ora non è il momento per gli esperimenti. Il nostro ex giocatore del Bayern Martin Demichelis ha vinto il campionato in Argentina, ma non penserei di proporlo come allenatore della Nazionale. Il calcio tedesco ora ha bisogno di qualcuno che conosca tutto qui. E ai miei occhi anche qualcuno che dice chiaramente: questo è il mio sistema, questi sono i miei 14, 15 giocatori, e lo faremo così. E se c’è una sconfitta: non importa, vai avanti. Il nuovo allenatore ora deve andare per la sua strada senza pietà. E non pensare al dopo gli Europei.

Se questo Paese (la Germania) non ha un centravanti, allora qualcosa non va. Questo dice tutto. La miseria è dovuta a una serie di cose che un allenatore della nazionale non può risolvere semplicemente premendo un pulsante.

Quali, ad esempio?

In primo luogo, negli ultimi anni la Federazione ha rimediato brutte figure. In secondo luogo, ci sono enormi problemi nel settore giovanile. In terzo luogo, non c’è più alcuna ambizione da parte dei giocatori che emergono. Abbiamo una squadra in cui i tifosi spesso hanno la sensazione che alcune persone non abbiano la stessa consapevolezza di giocare per il proprio Paese come in Argentina o Marocco. O come i nostri giocatori di basket! Ecco perché il mio requisito principale per il nuovo allenatore della nazionale di calcio sarebbe: deve essere incredibilmente carismatico.

Cosa è successo realmente alla squadra tedesca? Solo due o tre anni fa c’era la grande speranza che la famosa annata 1995/96 con Kimmich, Goretzka, Sané, Gnabry e Süle avrebbe portato il calcio tedesco verso un futuro roseo. Ora questa particolare annata è vista in modo molto critico. Che cosa è andato storto?

Sono tutti ottimi giocatori nei quali ho molta fiducia. Ma lasciate che vi racconti una storia generale.

Prego.

Recentemente ho visto in televisione una gara dei campionati mondiali di atletica leggera. Era una gara di corsa, ma non dico se maschile o femminile né su quale distanza. Era una finale, il vincitore è arrivato circa 150 metri davanti al tedesco…

Quindi non era la corsa dei 100 metri.

… e poi il moderatore dice: “La buona notizia è che XY oggi ha fatto il suo record personale!”

Qual è il punto? Che si è poco esigente con i nostri atleti?

Non devi essere sempre tra i primi tre, ma non devi essere troppo felice se finisci a più di 100 metri dal vincitore.

Ma cosa significa questo per l’attuale generazione di calciatori? Non è mai stato così bello come pensavi, o ad un certo punto ha perso la sua strada?

Lo dico senza riferirmi ai nostri giocatori del Bayern, di cui ho molta stima: in generale, con la nostra nazionale, penso che spesso sia un po’ come l’esempio dell’atletica. Alcune persone oggi sembrano accontentarsi troppo in fretta e non biasimo nemmeno i giocatori per questo. Nel rispettivo ambiente spesso c’è semplicemente troppo zucchero. Se le persone intorno a me dicono sempre che ho ragione…

ilnapolista © riproduzione riservata