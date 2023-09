Genoa-Napoli: Mario Rui al posto di Olivera, Lindstrom per Politano (Gazzetta)

I probabili cambi di formazione per il Napoli di Garcia, alle prese con la prima partita dopo la sosta per le Nazionali

Domani, alle 20.45, il Napoli affronterà il Genoa in trasferta a Marassi. Sarà la prima partita per la squadra di Rudi Garcia dopo la sosta per le Nazionali. Ieri i calciatori impegnati con i loro Paesi tra amichevoli e qualificazioni all’Europeo sono rientrati a Castel Volturno. La rosa è a disposizione, fatta eccezione per Politano e Gollini, che ieri hanno svolto solo allenamento personalizzato in campo. Ovviamente occorrerà valutare le condizioni dei Nazionali, molti dei quali hanno giocato per 180 minuti e dunque avranno necessità di rifiatare.

La Gazzetta dello Sport scrive di una possibile novità nel Napoli, a Genova, ovvero Mario Rui al posto di Olivera, che finora è stato preferito da Garcia in difesa. Lo stesso quotidiano sportivo dà Lindstrom certo al posto di Politano, che è ancora alle prese con l’elongazione al polpaccio che probabilmente gli farà saltare anche il debutto in Champions League col Braga.

La rosea scrive:

“Tutti a rapporto, finalmente. Ieri sono rientrati infatti tutti i calciatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali. Rudi Garcia ha dunque potuto contare sull’intera rosa, nella sessione di allenamento pomeridiana a Castel Volturno. Soltanto Politano e Gollini, alle prese con alcuni fastidi, hanno svolto un lavoro personalizzato. Il tecnico francese ha già pronte alcune novità per la partita di domani contro il Genoa a Marassi: Mario Rui potrebbe sostituire a sinistra sulla linea di difesa Olivera, uno degli ultimi a tornare in città, mentre Lindstrom si candida a sostituire l’esterno della Nazionale. Sorride intanto Giovanni Di Lorenzo, eletto dai tifosi azzurri miglior giocatore del mese di agosto grazie ai due assist col Frosinone e al gol realizzato contro il Sassuolo nelle prime due giornate”.

