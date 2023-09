Napoli, per Politano allenamento personalizzato in campo

Il report dell’allenamento del pomeriggio. Allenamento personalizzato anche per Gollini.

Il Napoli ha pubblicato il report della seduta di allenamento pomeridiana al centro sportivo di Castel Volturno. Come sempre, il report è utile anche per conoscere le condizioni fisiche dei giocatori infortunati, come Politano e Gollini. Dal comunicato del Napoli emerge che Politano, alle prese con un’elongazione al polpaccio, ha svolto allenamento personalizzato in campo così come Gollini.

Di seguito il report del club:

“Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Marassi contro il Genoa in programma sabato alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione a secco, seguita da lavoro tecnico. Successivamente la squadra è stata impegnata in una seduta tattica ed esercitazione di finalizzazione. Sono rientrati tutti i calciatori impegnati nella settimana dedicata agli impegni delle Nazionali. Politano ha svolto lavoro personalizzato in campo. Allenamento personalizzato anche per Gollini”.

Proprio oggi di Politano ha parlato l’agente dell’attaccante, Mario Giuffredi. Il procuratore si è soffermato sul rinnovo dell’attaccante del Napoli, affare ancora in bilico con De Laurentiis. A Tuttomercatoweb.com, Giuffredi ha dichiarato:

«Politano? Devo essere onesto: nelle trattative per Di Lorenzo e Mario Rui il presidente mi ha chiesto di parlare anche del rinnovo di Politano. Abbiamo parlato ma non ci sono state le condizioni per portare avanti il discorso. È arrivata la convocazione in Nazionale, ha giocato le prime partite in maniera importante. Vorrebbe legarsi al Napoli a vita come Di Lorenzo perché sta benissimo nel club e in città. Il ragazzo è concentrato a fare un grande anno tra campionato, Champions e Nazionale. Quando il Presidente vorrà, troverà sempre la nostra disponibilità».

