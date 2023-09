Garcia su Raspadori: «Come punta con Osimhen sarebbe difficile avere minuti per lui»

In conferenza: «Può giocare in tutti i ruoli in attacco, compreso il 9, ma lo useremo dove serve e dove c’è spazio»

Dopo l’ultima partita della Nazionale contro l’Ucraina è apparso abbastanza evidente, come abbiamo scritto che Spalletti abbia fatto un favore a Garcia Quando il datore di lavoro del francese gli chiederà di trovare un posto a Jack Raspadori, il tecnico potrà dire: “è centravanti, lo ha fatto capire anche Spalletti. E nella nostra squadra il centravanti c’è già. Non è colpa mia”.

È chiaro infatti che Raspadori non trova un posto fisso nel Napoli (e non può trovarlo perché nel Napoli il centravanti è Osimhen) ma è forte e soprattutto un ruolo ce l’ha: è un centravanti. E la Nazionale è la sua casa, il luogo dove si sente a suo agio. Del resto a schierarlo centravanti è stato Luciano Spalletti che lo scorso anno lo ha utilizzato col contagocce infastidendo De Laurentiis. Ma non era colpa di Spalletti, così come non è responsabilità di Garcia. Raspa è centravanti, tutto il resto è precarietà. L’unico difetto (non da poco) sono stati i gol che ha sbagliato. Ma Raspa il senso della rete ce l’ha, e quindi non ci preoccupiamo.

Nella conferenza di presentazione della sfida contro il Genoa di domani, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha risposto alla domanda: Raspadori lei lo vede in più ruoli, un suo giudizio sulla nazionale da punta?

«Non ho visto tutte le partite, ho troppi giocatori in nazionale, non ho 10 occhi per vederle insieme, so che ha giocato 70′ da punta nella seconda partita, nella prima è entrato, fa parte delle sue soluzioni. Ho sempre detto che può giocare in tutti i ruoli in attacco, compreso il 9, ma può giocare anche mezzala per le sue qualità, per lui sarebbe meglio non essere solo una punta perché c’è Osimhen ed è difficile avere minuti. Lui è bravo dappertutto, lo useremo dove serve e dove c’è spazio. Ha giocato tanto, le prime due da titolare e entrato per primo nella terza, è importante per noi»

ilnapolista © riproduzione riservata