Garcia su Kvara: «Farà gol e assist, gli è mancata un po’ di fortuna. L’importante che stia bene»

In conferenza Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha risposto alla polemica su Kvaratskhelia. L’attaccante del Napoli infatti non segna dal 19 marzo scorso contro il Torino. Contro il Genoa potrebbe ritornare a brillare:

«È tornato ieri, ha giocato due volte 90′ minuti con la Georgia. Non sono preoccupato per lui. Gli è mancato nel primo tempo con la Lazio per un po’ di fortuna, ci sono stati tiri deviati o contrastati, tornerà a fare gol o assist appena starà bene. Farà gol e assist, l’importante che stia bene. Non era pronto a giocare 90′ minuti contro la Lazio. Due gare con la Georgia è una buona notizia per noi, adesso fisicamente è pronto».

Contro la Lazio, al georgiano, è mancato il gol. Ma, stamattina lo sottolineava la Gazzetta, sono sei mesi che Kvara non incide in campo. Giocate di qualità tante, assist e gol ancora nessuno.

“Il “vecchio” Kvaratskhelia è stato eletto il miglior giocatore dello scorso campionato. È un talento in grado di accendere la luce, di compiere la giocata che cambia la partita. Per questo, è necessario che Garcia riesca quanto prima a metterlo in condizione di esprimersi al meglio delle sue possibilità. Qualche piccolo problema fisico ne ha ridotto l’utilizzo e la brillantezza, le delusioni con la Georgia avranno aumentato a dismisura la voglia di riscatto. Se non dovesse sbloccarsi contro il Genoa, saranno passati sei mesi dal suo ultimo gol con la maglia del Napoli, che risale al 19 marzo contro il Torino. Un’astinenza decisamente troppo lunga”.

