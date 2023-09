Garcia sta per completare la destrutturazione del Napoli spallettiano (Gazzetta)

Della squadra che fino a pochi mesi incantava l’Italia sono rimasti dei frammenti. S’è ingarbugliato Kvara e la leva Osimhen è spuntata

Genoa-Napoli 2-2, la Gazzetta scrive – giustamente – di mezza sconfitta. Ecco uno stralcio del commento del quotidiano sportivo milanese.

Il 2-2 di Marassi ha il profilo di una mezza sconfitta, segna forse il distacco definitivo dalla stagione dello scudetto. Rudi Garcia sta per completare la destrutturazione del Napoli spallettiano. Della squadra che fino a pochi mesi incantava l’Italia sono rimasti dei frammenti.

S’è ingarbugliato Kvaratskhelia, sempre più avvitato sulla sinistra, e la leva Osimhen è spuntata, perché nessuno cerca più il nigeriano come accadeva prima.

Il palleggio a risalire il campo, un valore fondante del biennio spallettiano, è stato disattivato da Garcia. Nella prima frazione di ieri sera il Napoli si passava la palla tanto per passarla e finiva per cercare Osimhen o Kavaratskhelia con il lancio, ma i metri per Osi e Kvara scarseggiavano.

Qui l’analisi del Corriere della Sera:

Il Napoli di Garcia è proprio tutta un’altra cosa da quello che quattro mesi fa festeggiava lo scudetto. Chi stravince — vero — deve ripartire da zero se cerca nuove ambizioni, ma questo è un gruppo che dà l’idea di essere confuso, senza idee. Scarico. C’è tempo davanti, ma sarà difficile, quest’anno, che le altre concorrenti concedano respiro.

Retegui si fa trovare pronto a inizio ripresa e il suo gol, da centravanti puro, stop e tiro in mezza girata, è il segno della crisi partenopea. Dov’è finito il gioco (che non sta per possesso palla)?

