Garcia: «Napoli con poca determinazione. Mi aspettavo di più dalla mia squadra»

A Sky: «Prima della Champions succede, guardate Psg e Bayern. Dovevano giocare Rrahmani e Natan, poi non abbiamo rischiato Rrahmani»

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida contro il Genoa di questa sera:

Prestazione al di sotto delle aspettative.

«Sappiamo che non abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo. Due gol su due corner, possiamo dire che non abbiamo giocato bene, per quasi un’ora. Poi almeno abbiamo avuto reazione della squadra. La luce è arrivata dalla panchina e abbiamo pareggiato. Sono due punti persi. Il Psg ha perso, il Bayern pareggiato, prima della Champions è sempre complicato però abbiamo perso due punti, è colpa nostra, abbiamo giocato non abbastanza bene ma non con la voglia e determinazione necessarie. Due gol su calcio d’angolo è la prova della mancanza di determinazione.

Dobbiamo avere più corde al nostro arco, una delle soluzioni è Raspadori trequartista dietro Osimhen. Mancanza nostra, dovremmo essere più determinati».

«Obiettivo e ambizione. La Champions non può essere un obiettivo, ma ambizione sì. Mi aspettavo la mia squadra più protagonista, ci servirà da lezione spero per capire che dobbiamo dare il 100% dal fischio d’inizio e non solo mostrare reazione e carattere. Abbiamo fatto due gol, spero che non ne servano tre ogni gara per vincere. Serve più solidità in difesa e sui calci piazzati.

«Rrahmani non andava rischiato. era previsto che giocasse lui con Natan. Mi è piaciuta l’entrata di Ostigard. Natan avrà il suo spazio, ci ho pensato. Deve entrare con un giocatore più solido come Rrahmani».

«Raspadori. Non posso dire troppe cose buone su Giacomo. Ha sempre giocato. Nelle prime due gare è stato sfortunato, gli hanno annullato un gol per millimetri. È un giocatore importante per noi e per me».

«Può giocare anche punta centrale, trequartista come stasera, può giocare sulle fasce, anche mezz’ala destra e sinistra. È un giocatore polivalente. Fa comodo avere giocatori polivalenti».

«Stasera l’errore all’inizio del cross del Genoa, i miei due uomini a zona non sono in buona posizione. È più questo che il cambio di marcatura. Sul secondo gol siamo un po’ passivi.

