Garcia: «Il Real in Champions? È un giusto ritorno delle cose»

Il tecnico del Napoli sul sorteggio Champions: «Poteva essere peggio come poteva essere meglio. Real Madrid uno dei più grandi club al mondo»

Come era pensabile la prima domanda rivolta al tecnico del Napoli, Rudi Garcia nella conferenza di presentazione della gara contro la Lazio è sul sorteggio Champions in cui gli azzurri hanno trovato il Real Madrid di Carlo Ancelotti nei gironi

«Sorteggio Champions poteva essere peggio come poteva essere meglio. Real Madrid uno dei più grandi club al mondo, è un giusto ritorno delle cose. Nel 2015-16 avevo qualificato la Roma e il sorteggio aveva detto Real Madrid. Mercato non è chiuso ma penso che non si saranno grandi cose in entrata. In uscita sono in trattativa l’uscita di Lozano e di Demme. Per il momento sono nostri giocatori»

