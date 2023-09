Garcia escluso dal mucchio al gol di Di Lorenzo, vai a capire se sia stato un caso (Corsport)

Il capitano a fine match: «Ho esultato coi miei compagni, mi andava di farlo coi miei amici: lo spogliatoio è la parte più bella che c’è nel calcio»

Garcia escluso dal mucchio al gol di Di Lorenzo, vai a capire se sia stato un caso. Lo scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport.

Il Napoli se ne è stato nella metà campo avversaria, ha aspettato (invano) Anguissa e Kvara; ha deciso di soffrire, con distanze eccessive tra i reparti; ha rischiato ma ha orientato la serata che (46′), ha consentito di togliersi un po’ di malinconia da dosso: i capitani non mollano mai e Di Lorenzo, un gladiatore elegante, sulla spizzata di Osi, l’ha sistemata all’incrocio e poi è andato ad abbracciare i compagni in un mucchio dal quale vai a capire se sia stato un caso oppure no è rimasto escluso Garcia.

Altri hanno notato che Di Lorenzo non ha mai citato l’allenatore nel post-partita.

Di Lorenzo a Sky: mai menzionato “l’allenatore”, o “Garcia”. E anche quando gli chiedono dell’esultanza, ci tiene a sottolineare: “Ho esultato coi miei compagni, mi andava di farlo coi miei amici: lo spogliatoio è la parte più bella che c’è nel calcio” È SACRO, e lo sottolinea. pic.twitter.com/TqsnP2HpZI — Manuel Guardasole ✍🏻 (@MGuardasole) September 20, 2023

