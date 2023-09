Era rigore su Osimhen, brutto errore di Fabbri e del Var (Corsport)

Un rigore neanche troppo difficile: Osimhen anticipa Dragusin che cerca di tenerlo, frana su di lui placcandolo sulle gambe

Mnaca un rigore su Osimhen. È quanto scrive la rubrica della moviola del Corriere dello Sport che dà 5 all’arbitro Fabbri.

“Un altro errore da inanellare agli altri, non bene Fabbri, il mancato rigore non concesso al Napoli incide sul risultato finale. Considerazione: “solo” 7 minuti di recupero, gli arbitri come soldatini hanno obbedito all’ordine di Rocchi nell’ultima call: recuperi extra large solo invenzioni (peccato ne hanno dati 85 in più in tre giornate).

Brutto l’errore, manca un rigore al Napoli, neanche troppo difficile: Osimhen anticipa Dragusin che cerca di tenerlo, frana su di lui placcandolo sulle gambe. Rigore. Fabbri non vede, neanche dal VOR dicono nulla, errore grave.

RISCHIOSO – Osimhen giù in area, c’è un “blocco” di Bani malizioso, più teso a fermare l’avversario che a proteggersi dall’uscita del proprio portiere.

REGOLARE – De Winter (che spizzerà il pallone) si libera dal “tengo io-tieni tu) con una spinta su Anguissa che un po’ accentua, ma il pallone non è ancora in gioco, poi Bani è tenuto in gioco da Zielinski.

Per Marelli, invece, quello su Osimhen non è rigore.

