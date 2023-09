Elmas: «Chiedo scusa agli italiani per il terreno di gioco»

Su Spalletti: «Ho visto tante cose che faceva col Napoli ed eravamo pronti. Ho visto cosa vuole e sapevo che avrebbero fatto possesso palla»

Si è concluso il match tra la Macedonia del Nord e la Nazionale italiana, valido per le qualificazioni agli Europei del 2024. La gara è terminata 1-1. Nel post partita alcuni giocatori dell’Italia e della Macedonia hanno rilasciato le consuete interviste, tra questi anche il calciatore del Napoli Aljif Elmas

«Abbiamo giocato in un terreno di gioco veramente brutto e chiedo scusa a tutti gli italiani. Anche per noi è stato difficile ma sono contento per questo punto che è molto importante per noi. Spalletti ho visto che ha portato tante cose che avevamo fatto a Napoli e qualcosa sapevo già, poi su questo campo era difficile attuare il suo sistema di gioco»

Alla Rai ha dichiarato

Su Spalletti

