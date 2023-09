Donnarumma sotto processo sui social: perché è lui il titolare in Nazionale?

Subisce sul suo palo il gol della Nord Macedonia: “è il quarto portiere italiano per rendimento”, “che involuzione”, “avevano ragione i milanisti”

L’Italia pareggia 1-1 in Nord Macedonia e il gol del pari Donnarumma lo subisce sul proprio palo sia pure su bella punizione di Bardhi. Ma la netta impressione è che il portiere del Psg sia partito in ritardo e avrebbe quantomeno potuto respingere il tiro.

Su Twitter (o meglio su X) i commenti non mancano.

Probabilmente è giunta l’ora di iniziare a mettere in discussione la titolarità di Gianluigi Donnarumma con l’Italia #MacedoniaItalia pic.twitter.com/SgnAKJqZZG

Quando i milanisti parlavano dei limiti tecnici di Donnarumma venivano accusati di essere rancorosi. La realtà però è diversa e ora se ne stanno accorgendo tutti. Un ragazzo precoce e con del talento ma seguito male e che non ha mai colmato nessuna lacuna, adagiandosi sul conto…

Per rendimento, ad oggi, tra i 4 portieri a disposizione di Spalletti, la classifica è questa: 1. Vicario 2. Provedel 3. Meret 4. #Donnarumma

Non è peggiorato. Questo è sempre stato. Un tempo però eravamo noi milanisti a difenderlo a spada tratta per il potenziale. Ora quella questione del potenziale non c’è più. Dal primo rinnovo di Raiola che è lo stesso Donnarumma.

— ‘ (@crisomii) September 9, 2023