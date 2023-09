Dionisi: «Spalletti mi ha chiamato per sapere le condizioni di Berardi, poi ha fatto le sue scelte»

In conferenza: «I tre punti combaciano con la fine del mercato, non è una coincidenza. Le squadre medie sono più penalizzate».

Il Sassuolo ha battuto il Verona per 3-1, portando a casa la prima vittoria stagionale. L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha commentato il match in conferenza stampa. Decisivo Berardi, appena rientrato dopo lo stop.

«Sì, poi tutti i giocatori hanno bisogno di un’organizzazione di gioco e dei compagni. Io non faccio il mago. Non vedevamo l’ora che Domenico rientrasse. Abbiamo deciso di non portarlo al Napoli per averlo al 100% di quello che poteva oggi e oggi ha dato e non è l’unico. Normale che dopo una vittoria, nel primo tempo dopo il gol è stato il momento meno positivo, poi nel secondo il risultato quasi ci stava sempre. Dopo l’1-0 è subentrata la paura di vincere, abbiamo preso gol su cross come l’anno scorso, ed è normale che poi ti appoggi sui giocatori che la categoria la conoscono bene ma il merito è di tutti».

Dionisi e il miglioramento che la squadra sembra aver raggiunto in fase difensiva:

«Quella è la speranza perché siamo una squadra di medio livello che non può averla sempre corta-lunga in ogni zona, dobbiamo partecipare tutti alla fase difensiva e crescendo sono convinto che assumeremo più consapevolezza per diventare più efficaci davanti. È normale che le qualità dei singoli sono importanti. Ci prendiamo dei rischi ma sono contento della mentalità dei ragazzi e spero che la si accresca più possibile perché non bastano le qualità, vengono fuori se hai mentalità. Le qualità le abbiamo, alcuni le devono tirare fuori, la mentalità passa dalla voglia».

Dionisi ha parlato anche di mercato:

«Mercato? Sono contento dell’arrivo di Castillejo perché alzerà il livello dell’attacco, non è arrivato solo per sostituire Berardi, ha esperienza e qualità e cercherò in tutti i modi, ho parlato con lui, di poter far convivere i giocatori che hanno qualità ma ovviamente devono dare una mano alla squadra. Per quanto riguarda Lopez, è uscito, preferisco parlare di chi è rimasto e chi è arrivato».

Dionisi ha parlato di Berardi e di Spalletti che si è informato sul giocatore:

«Il commissario tecnico ha pensato bene di sapere le condizioni di Berardi, poi le valutazioni le ha fatte lui. Ha voluto sapere come stavano le cose attraverso una chiamata all’allenatore del Sassuolo. Le scelte le ha fatte lui sapendo che ora la condizione fisica è importante, credo che non sia in discussione Domenico da questo punto di vista, poi le scelte non le faccio io».

È più contento dei 3 punti o della fine del mercato? Dionisi:

«Le cose si combaciano, non è una coincidenza. Siamo più penalizzati di altre squadre perché siamo una realtà di medio livello. Se i chiacchierati sono i giocatori più importanti chi le dà le certezze? Poi il vantaggio qual è? Che come la cosa finisce tutto tace. Da ieri nessuno ha più parlato di mercato. Io avevo chiesto alla società di parlarmi niente o il minimo sindacale per parlare del mercato. Dovrebbero rivedere queste cose, mi sembra assurdo 3 mesi di mercato quando potrebbe finire appena prima della fine del mercato. Oggi ci sono state tante operazioni, se il mercato chiudeses prima l’ultimo giorno sarebbe prima dell’inizio del campionato. Sarebbe così semplice che forse mi sfugge qualcosa, sta diventando sempre più un problema perché le chiacchiere aumentano e bisognerebbe dare una regola diversa».

