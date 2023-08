Berardi giocherà contro il Napoli? È tornato ad allenarsi (Corsport)

È tornato a lavorare in gruppo, attorno a lui c’è sempre tanto mistero. Dopo l’esclusione alla prima giornata, Dionisi potrebbe convocarlo

Berardi potrebbe a essere convocato dal Sassuolo e magari giocare anche un po’ della partita di domani sera al Maradona tra Napoli e Sassuolo.

Mimmo Berardi redivivo a Napoli? Può essere, chissà se partendo dalla panchina. La buona notizia è che è tornato a lavorare con il gruppo, anche se attorno a lui c’è sempre tanto mistero sia quando s’infortuna e sia su ogni mossa che lo riguarda. Quando è rimasto fuori dai convocati per la prima partita con l’Atalanta, si è subito pensato alla vicenda Juve e si è anche ipotizzato che sarebbe stato così fino alla chiusura del mercato.

Intanto si allena, e questo è un buon segno. Non si tratta dunque di auto-esclusione e di stare ai margini come i giocatori che non rientrano nei piani e ne viene trattata la cessione.

La prossima mossa sarà rivelatrice, ovvero la lista dei convocati che Alessio Dionisi stilerà per domani sera a Napoli. Berardi potrebbe esserci e se sarà così, molte cose torneranno al loro posto.

ilnapolista © riproduzione riservata