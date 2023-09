Di Lorenzo protagonista del nuovo spot Champions di NowTv

Nel nuovo spot diffuso sui social il difensore e capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è protagonista insieme a Davide Calabria, Ciro Immobile e Hakan Calhanoglu per sponsorizzare la nuova stagione di Champions

Riparte la Champions. Si parte con una due giorni di partite che vedranno in campo i grandi protagonisti del calcio europeo e Nowtv ha scelto i protagonisti del suo nuovo spot per la Champions League

Nel nuovo spot diffuso sui social il difensore e capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è protagonista insieme a Davide Calabria, Ciro Immobile e Hakan Calhanoglu per sponsorizzare la nuova stagione di Uefa Champions League in onda su Now Tv, la piattaforma streaming di Sky che quest’anno trasmetterà oltre 120 partite della competizione europea.

In occasione della partenza delle tre Coppe Europee di calcio maschile, ossia le competizioni UEFA Champions, Europa e Conference League 2023/2024, NOW sta promuovendo la possibilità di vedere le partite in streaming, tramite il Pass Sport in promo da 9,99 euro al mese, attraverso un nuovo spot TV che vede protagonisti i calciatori delle squadre italiane impegnate quest’anno in Champions League.

La piattaforma streaming di Sky Italia lo ha annunciato oggi, 19 Settembre 2023, in occasione della prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024, con le prime partite che si svolgeranno alle 18:45, fra cui anche quella del Milan, impegnato a San Siro contro il Newcastle.

Oggi e domani, 20 Settembre 2023, debutteranno anche le altre squadre italiane qualificate alla Champions League 2023/2024, ossia Napoli, Inter e Lazio.

Inoltre, Mercoledì 20 e Giovedì 21 Settembre 2023 si svolgeranno anche le prime partite della fase a gironi di UEFA Europa e Conference League 2023/2024, che per quanto riguarda le squadre italiane vedranno impegnate Roma, Atalanta e Fiorentina.

