Di Lorenzo: «Osimhen e Kvara? Sono atteggiamenti che adesso non servono»

A Dazn: «Sono cose che gestiamo nello spogliatoio. Parleremo tra di noi già da domani per evitare questi atteggiamenti»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare il momento di difficoltà e il pareggio rimediato contro il Bologna

Umore dello spogliatoio,

«Sicuramente non siamo contenti del risultato perché ci tenevamo a tornare alla vittoria in campionato. però non c’è tempo per stare troppo su questa perché dobbiamo pensare alla prossima»

Non sempre sul pezzo?

«Sicuramente dobbiamo migliorare nella gestione della partita in vari momenti della gara e dovremmo lavorare per avere continuità nell’arco dei 90 minuti»

Sugli atteggiamenti di Osimhen e Kvara

«Sono atteggiamenti che non servono, dobbiamo essere uniti sul nostro obiettivo. Sono cose che gestiamo nello spogliatoio e risaltano ancora di più dato il momento. Parleremo tra di noi già da domani per evitare questi atteggiamenti»

Dovete resecare rispetto all’anno corso?

«Abbiamo resettato, è una cosa vostra che guardate sempre all’anno scorso, è un nuovo anno, un nuovo corso con un nuovo allenatore»

ilnapolista © riproduzione riservata