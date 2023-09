Di Lorenzo: «Osimhen? Conoscendolo, sa da solo che ha sbagliato»

Il capitano a Sky: «il feeling con l’allenatore? Non pensiamo a queste cose che dicono all’esterno. Vogliamo tonare a vincere»

Di Lorenzo a Sky.

«Ci sono aspetti positivi, abbiamo avuto qualche occasione, il rigore è la più nitida. Dispioace per questo pareggio, volevamo tornare alla vittoria, dispiace per il risultato».

Il tweet di De Laurentiis.

«Ci sono sempre aspetti positivi. Dobbiamo far meglio, stiamo facendo sotto il nostro livello, non c’è tempo di rimanere troppo su questa partita, dobbiamo tornare alla vittoria che ci manca e vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi».

La reazione di Osimhen

«Conoscendolo, sa da solo che ha sbagliato. Sono atteggiamenti che non servono. Ne parleremo tra di noi. È il primo a essere dispiaciuto per questa mancata vittoria, ripartiremo insieme».

Si parla tanto del feeling tra voi e Garcia. È una sintonia non ancora arrivata?

«Non pensiamo a quel che dice l’esterno, pensiamo a lavorare, siamo tutti insieme, sappiamo che non stiamo facendo benissimo in campionato, siamo focalizzati su dove migliorare, noi la squadra il mister».

Perché al di sotto delle possibilità?

«Dobbiamo far meglio per il livello dei giocatori che abbiamo. Non ci basta essere dove siamo in classifica, siamo tutti concentrai sul lavoro e dove dobbiamo migliorare».

Il nervosismo a cosa è dovuto?

«Dei risultati non siamo contenti, del percorso in campionato, vogliamo tornare a vincere le partite. Le vittorie portano sorrisi e serenità, ci sono aspetti positivi e da questi dobbiamo ripartire, non stiamo facendo benissimo e ne siamo tutti consapevoli».

