Di Lorenzo: «Non c’è tempo per rimanere indietro, ci siamo preparati bene per l’Ucraina»

Il capitano del Napoli e difensore della Nazionale, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dell’Italia alla vigilia della partita contro l’Ucraina valida per la qualificazione agli Europei del 2024.

«Sappiamo che è una partita fondamentale, dobbiamo vincere. Giochiamo in casa, faremo il massimo per portare a casa 3 punti importantissimi per noi».

C’è un po’ di rammarico per il pareggio in Macedonia? Di Lorenzo:



«Abbiamo analizzato insieme al mister la partita, ci sono state anche tante cose fatte bene. Dispiace per questo pareggio, però dobbiamo guardare subito avanti. Non c’è tempo per rimanere indietro, ci siamo preparati bene per questa partita e sono sicuro che faremo bene».

Che messaggio vuoi mandare ai tifosi? Di Lorenzo:



«È sempre bello giocare a San Siro con la Nazionale, i tifosi ci fanno sentire sempre la loro vicinanza e saranno importanti domani. Naturalmente conterà quello che faremo noi in campo. Cercheremo di portare a casa questa vittoria fondamentale».

Delle cose da salvare della partita contro la Macedonia del Nord, Di Lorenzo aveva già parlato oggi nel corso della conferenza stampa tenuta al fianco del commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti:

«Rischio contraccolpo psicologico dopo l’esclusione dal Mondiale? Per me quella dell’altra sera non è stata una brutta prestazione, abbiamo analizzato bene la partita e ci sono cose da gestire meglio però la voglia era quella di vincere e la squadra è concentrata e non si fa condizionare. Siamo pronti per domani e sappiamo che sarà una partita difficile ma il nostro pubblico ci darà una mano. Giocare a San Siro è sempre emozionante».

E sul gioco della Nazionale paragonato a quello del Napoli:

«Non dobbiamo fare paragoni e aspettarci il gioco fatto a Napoli. Il mister ha un’idea di gioco e di una squadra coraggiosa, anche qui possiamo mettere in pratica quest’idea. Siamo una squadra forte e con qualità. La disponibilità è alla base di tutto, dobbiamo essere bravi a metterla in campo».

