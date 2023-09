De Laurentiis chiama spesso Garcia. L’importante è rispondere al primo squillo (Corsport)

Il presidente non seguirà la squadra a Braga: ha impegni inderogabili. L’impiego di Raspadori dipenderà da quello di Anguissa

Vigilia di Champions, De Laurentiis stavolta non seguirà la squadra in Portogallo come ricorda il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini che fa il punto sui rapporti tra il presidente e l’allenatore.

De Laurentiis, nel frattempo, non seguirà la squadra a Braga: ha impegni inderogabili e non assisterà dal vivo al debutto europeo del Napoli e al ritorno di Garcia in Champions dopo più di tre anni (l’ultima il 19 agosto 2020 con il Lione). Il presidente, però, s’informa, chiacchiera spesso con il suo allenatore. Ovvio, normale. L’importante è rispondere al primo squillo.

L’eventuale impiego di Raspadori in Champions dipenderà anche dall’utilizzo o meno di Anguissa (che il Corrmezz dà in ballottaggio con Cajuste).

Scrive il Corsport:

Molto dipende anche dalla valutazione delle condizioni di Anguissa, peggiore in campo con il Genoa e tra i peggiori con la Lazio, ma anche l’unico in possesso di certe caratteristiche fondamentali per dare equilibrio al centrocampo e ad una squadra piuttosto squilibrata. Si vedrà. Già oggi, nel corso della rifinitura.

