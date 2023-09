De Laurentiis alla prova di maturità: dimostrare che lo scudetto non è stato solo l’impresa di Spalletti

Barbano sul Corsport: i risultati non dipenderanno solo da Garcia, scopriremo se lo scudetto è stato l’inizio di un ciclo

Sul Corriere dello Sport il condirettore Barbano scrive della prova di maturità che attende la società Calcio Napoli e quindi Aurelio De Laurentiis.

Il club azzurro ha una grande responsabilità gestionale davanti a sé: instaurare e governare una vibrante competizione sportiva e insieme a un’autentica solidarietà umana, in campo e nello spogliatoio. Poiché sistemi così ricchi possono sviluppare sinergie qualitative illimitate, ma anche implodere. E tanto più questo rischio è alto quanto più l’asticella delle ambizioni cresce.

La squadra ha due obiettivi allo stesso modo importanti: bissare lo scudetto e arrivare in fondo in Europa. Per portarli a compimento occorre un perfetto dosaggio delle energie e delle motivazioni. Non è un’impresa che possa scaricarsi solo sulle spalle dell’allenatore Rudi Garcia. È la società che qui misura la sua compiuta maturità. Se il tricolore non è stato solo l’impresa di Spalletti ma il primo risultato di un ciclo, lo scopriremo nei prossimi mesi.

