Conte non è convinto del Napoli, De Laurentiis segue Tudor con attenzione (Gazzetta)

Non è ancora il casting, ma Adl si guarda intorno per il dopo Garcia. Il croato ideale per una scossa mentale. C’è anche Galtier

Il dopo Garcia è cominciato. Non ufficialmente ma De Laurentiis non può non immaginare un eventuale successore al tecnico francese. Ne scrive la Gazzetta dello Sport.

De Laurentiis non ha cominciato il suo casting, anche perché non lo ammetterebbe mai, però inizia a guardare qualche situazione con interesse. Antonio Conte è libero ma non appare convinto del Napoli e al tempo stesso il presidente rimane dell’idea di voler continuare sulla base del 4-3-3.

Il sistema di gioco però non diventa dogma dal momento in cui bisognerebbe intervenire – in caso di mancanza di risultati di Garcia – per dare una scossa al gruppo. Una scossa che dovrebbe essere mentale, prima che tecnico-tattica. E in questo senso c’è attenzione sulla figura di Igor Tudor che a Verona come subentrato ha fatto bene, così come nell’ultima stagione a Marsiglia. Che prediliga la difesa a tre non sarebbe un limite. E poi il croato da tecnico sa essere duttile. Fra quelli che nel casting di giugno sono stati sentiti c’è anche Christophe Galtier (che potrebbe andare al Marsiglia), cui De Laurentiis aveva preferito proprio Garcia.

