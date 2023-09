Consigli per la scuola del Mago Forest: «Al primo banco si imparano tante cose, tipo sbadigliare col naso»

A Tv Sorrisi e Canzoni: «La mia materia preferita dopo la ricreazione era applicazioni tecniche. Ho scelto ragioneria solo perché non si studiava latino»

Il Mago Forest a Tv Sorrisi e Canzoni rivela il suo rapporto con la scuola.

«Ero il classico “suo figlio è intelligente ma non si applica”. Comunque sempre meglio di “suo figlio si applica ma non è intelligente”».

Scherzosamente Mago Forest spiega che la sua materia preferita era la ricreazione

«La mia materia preferita dopo la ricreazione era applicazioni tecniche. Pare non esista più. Non ero portato per la matematica, avevo scelto ragioneria solo perché non si studiava latino».

Tra poco tanti ragazzi torneranno sui banchi di scuola, alcuni saranno al loro primo giorno di scuola.

«Per me il primo giorno di scuola è stato il vero momento del taglio del cordone ombelicale: mia mamma non mi aveva neanche mandato all’asilo perché il primo giorno avevo pianto. A scuola mi ha accompagnato lei, ricordo che pioveva e mi ha portato in braccio. Credo che se potesse mi porterebbe in braccio anche adesso».

E infine i consigli di Mago Forest per tutti coloro che sono messi al primo banco:

«Da bambino non ero uno spilungone come adesso, ho quindi fatto una vita da primo banco. Si imparano molte cose stando al primo banco che poi serviranno nella vita, tipo sbadigliare con il naso».

ilnapolista © riproduzione riservata