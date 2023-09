Condò: «Juan Jesus deve essere la riserva di una grande squadra. Garcia aveva chiesto Damso»

A Sky: «Quando un allenatore nuovo arriva e ti indica un giocatore per ruolo così importante, forse il regalo glielo devi fare»

A Sky Sport si parla del Napoli.

Paolo Condò dice:

«Juan Jesus deve essere la riserva di una grande squadra, non il titolare.

Io so che Garcia aveva chiesto Damso difensore austriaco del Lens ed evidentemente non hanno combinato l’affare, anche se si erano seduti a trattare.

Quando un allenatore nuovo arriva e ti indica un giocatore per ruolo così importante, forse il regalo glielo devi fare».

Dice Capello:

«Forse dopo aver perso Kim, Garcia voleva un difensore già pronto.

Il Napoli stasera ha giocato contro la squadra più facile del girone, una squadra non forte. Il napoli non può non chiudere la partita nel primo tempo».

