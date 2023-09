Carvajal: «Capisco Gabri Veiga, al Napoli sarebbe potuto anche andare qualcosa storto»

A Movistar+ : «E ci avrebbe guadagnato solo qualche milione di euro. In Arabia può sostenere economicamente la sua famiglia meglio».

Nel programma Universo Valdano di Movistar+ , il terzino del Real Madrid e della Nazionale spagnola Dani Carvajal ha parlato della decisione di Gabri Veiga di non firmare per il Napoli, ma andare in Arabia Saudita all’Al-Ahli a soli 21 anni:

«Lo capisco perfettamente. Quando sono andato in Germania ho firmato per cinque anni e la prima cosa che ho fatto è stato comprare una casa per i miei genitori. Alla fine è un sostentamento economico e se puoi aiutare la tua famiglia… bisogna capire il ragazzo. Alla fine il ragazzo poteva andare al Napoli per qualche milione di euro, ma nella sua carriera sarebbe potuto andare anche qualcosa storto. È comprensibile».

L’intervista completa uscirà domani.

