Cajuste titolare in Estonia-Svezia

Il centrocampista del Napoli gioca dal primo minuto con la Nazionale nella partita di qualificazione all’Europeo. Con lui l’ex Juve Kulusevski

La Svezia affronta l’Estonia nella partita valida per le qualificazioni al prossimo Europeo e il centrocampista del Napoli, Cajuste, è in campo come titolare. Il match avrà inizio alle ore 18. Cajuste partirà dal primo minuto insieme all’ex calciatore della Juventus, Kulusevski.

Di seguito le formazioni:

ESTONIA (3-5-1-1): Hein; Paskotsi, Tamm, Mets; Sinyavskiy, Miller, Kait, Ojamaa, Peetson; Vassiljev; Anier. Ct: Thomas Haberli

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Wahlqvist, Hien, Lindelof, Sema; Kulusevski, Cajuste, Gustafson, Forsberg; Gyokeres, Isak. Ct: Jan Andersson

Cajuste è stato finora poco impiegato nel Napoli, dove è arrivato nel mercato estivo. Proprio oggi il Corriere dello Sport dedicava un articolo al fatto che nel Napoli di Garcia non c’è un apporto significativo dei calciatori arrivati in estate.

“Natan non ha ancora esordito, Lindstrom è appena arrivato e Cajuste è sceso in campo a Frosinone dal primo minuto e poi, nella ripresa, s’è accomodato in panchina: e da quel momento Garcia non ha più schierato un nuovo acquisto dall’inizio. La storia è questa, certo, ma al di là del lento inserimento del difensore brasiliano – la vera sorpresa – è difficile per Rudi non affidarsi allo storico, al patrimonio umano di qualità e talento messo insieme dal club nelle precedenti stagioni. Non è un caso che Cajuste, a Frosinone, sia partito titolare tenendo alta la bandiera del mercato. O giù di lì: a seguire, 7 minuti con il Sassuolo e arrivederci”.

