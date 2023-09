Cajuste: «col Napoli è stato un esordio difficile, non conoscevo i compagni»

A Expressen: «Qui vanno a una velocità tecnica e tattica cui non sono abituato. Ma sono contento di imparare»

Il centrocampista del Napoli Jens Cajuste ha parlato a Expressen durante il ritiro della Nazionale svedese:

Che tipo di progetto ha il Napoli per te?

«Entrare in campo e contribuire. Sono rimasto un po’ sorpreso quando ho sentito parlare dell’interesse nei miei confronti, ma ne sono stato enormemente felice.»

Quali sono le maggiori impressioni che hai avuto?

«Il livello dei giocatori. Vanno molto veloci, tatticamente e tecnicamente. Più veloci di quanto sono abituato. Questa è probabilmente la più grande differenza con quello che vivevo prima e la concorrenza è tanta. Non è facile, ma ho anche la possibilità di imparare.»

Sul suo debutto contro il Frosinone:

«Naturalmente è stato un inizio difficile per me. Non conoscevo bene i giocatori. C’è pressione in campo. Ho seguito molto il Napoli nel corso degli anni, soprattutto l’anno scorso quando è andata così bene.»

Qualche compagno di squadra ti ha impressionato?

«Frank Anguissa. Per me è completo. E’ un grande giocatore».

