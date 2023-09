Braga-Napoli, problema per Rrahmani, al suo posto Ostigard

Il difensore del Napoli ha chiesto il cambio a Garcia al 13′ della partita col Braga, aveva già saltato l’ultima in campionato contro il Genoa

Partenza scoppiettante per il Napoli che sfiora in vantaggio più volte nei primi minuti di gioco della sfida Champions contro il Braga. Purtroppo al 13′ Garcia è subito costretto alla prima sostituzione. Problema fisico per Rrahmani, il difensore che aveva già saltato l’ultima in campionato contro il Genoa: al suo posto entra Ostigard.

ilnapolista © riproduzione riservata