Braga condannato dalla Fifa a pagare 12 milioni per il caso Ricardo Horta

Il club ha rifiutato un’offerta formale del Benfica per il giocatore la scorsa stagione, ma aveva un accordo con il Malaga che lo obbligava ad accettare

Il Braga – avversario del Napoli in Champions League – è stato condannato dalla Fifa a pagare 12 milioni per il trasferimento del capitano Ricardo Horta al Benfica, in programma la scorsa stagione e poi fallito. La Fifa ha ritenuto dimostrato che il Braga ha respinto un’offerta formale di 17 milioni di euro, condannando il club a pagare 11,725 milioni di euro, più il cinque per cento di interessi, per un totale di 12,3 milioni. Una metà della somma va a Málaga e l’altra a un fondo di investimento con collegamenti a Gestifute. I rappresentanti del giocatore (l’agenzia Proeleven) non ricevono nulla.

Al centro della discordia su cui oggi ha deliberato la Fifa c’era un compromesso tra i due club per il quale il Malaga sarebbe stato compensato se il Braga avesse respinto una proposta per la vendita del giocatore, come la Fifa ha dimostrato che in effetti ha fatto.

Il Braga potrà adesso fare appello al Tribunale arbitrale per lo sport.

ilnapolista © riproduzione riservata