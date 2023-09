Bonucci potrebbe esordire con l’Union Berlino domenica contro il Lipsia

Lo scrive la Sueddeutsche. Danilho Doekhi è in bilico a causa di un infortunio allo zigomo per il quale ha dovuto essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

Leonardo Bonucci è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Union Berlino, a 36 anni. Dopo aver effettuato le visite mediche, l’ormai ex difensore della Juventus si è recato subito in campo per allenarsi, riferisce la Sueddeutsche, che parla di una “settimana straordinaria” per l’Union: non solo l’ingaggio di Bonucci, ma anche il sorteggio di Champions League nel girone con Real Madrid e Napoli.

Il quotidiano tedesco scrive che l’impressione lasciata da Bonucci al suo primo giorno all’Union è quello che gli italiani definirebbero “fantastica”.

L’allenatore Urs Fischer ha dichiarato entusiasta:

«La sua vita, la sua aura in campo… È un giocatore con una mentalità straordinaria. Si sente bene, e anche quello che ho visto sembrava buono. Sa leggere la partita, guarda avanti, anticipa, spero che porti le sue qualità in squadra. E’ un difensore tosto e con un’esperienza incredibile».

Anche l’amministratore delegato del club, Olivier Ruhnert, ha espresso fiducia nel nuovo acquisto:

«Siamo convinti che con la sua mentalità e flessibilità amplierà le nostre opzioni in difesa e alzerà nuovamente il livello».

Bonucci potrebbe debuttare domenica contro il Lipsia. Il difensore centrale Danilho Doekhi, infatti, è in bilico a causa di un infortunio allo zigomo per il quale ha dovuto essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

Bonucci si è presentato ai suoi nuovi tifosi sui media del club, in posa con la maglia rossa dell’Union Berlin:

«Ciao. Io sono Leonardo Bonucci. È qualcosa di speciale per me andare all’estero per la prima volta nella mia carriera. All’Union ho l’opportunità di continuare a giocare ai massimi livelli».

Bonucci termina la sua esperienza alla Juventus dopo 13 anni (con una parentesi al Milan). Il club bianconero lo ha salutato con un comunicato ufficiale:

Operazione a titolo gratuito per i bianconeri, con Bonucci che ha firmato un contratto annuale con l’Union, con opzione per un altro anno.

“Si chiude il rapporto tra la Juventus e Leonardo Bonucci. Un percorso vincente, ricco di soddisfazioni, fatto di arrivi e ritorni che hanno scandito le tappe di questa storia vissuta insieme. La prossima tappa del suo viaggio sarà l’Union Berlino. Dal 2010 (anno del trasferimento dal Bari) al 2023, Leo ha condiviso con la Juve ben 12 stagioni cariche di trofei conquistati con il ruolo di perno centrale nel mitologico terzetto difensivo in compagnia di Barzagli e Chiellini, fino a diventare la spalla di profili più giovani come De Ligt, Bremer e Gatti. Festeggiato il traguardo delle 500 presenze juventine proprio nell’ultima stagione, Bonucci lascia con un palmarès impressionante: 8 Scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane. Grazie e un grande in bocca al lupo per il futuro. Ciao, Leo!”.

ilnapolista © riproduzione riservata