Bologna-Napoli, Garcia lancia Ostigard e Natan titolari

In difesa per il Napoli Di Lorenzo centrale in coppia con Ostigard e Natan per la prima volta titolare. Sulla corsia mancina ci sarà Olivera. A centrocampo confermati Anguissa e Zielinski con Lobotka inamovibile

Dopo la vittoria sofferta ma importantissima all’esordio in Champions League contro il Braga, il Napoli riparte in campionato sul campo del Bologna. La squadra di Rudi Garcia non può permettersi di lasciare altri punti di strada ed è chiamata a centrare i tre punti contro una squadra ostica e insidiosa.

Garcia senza Gollini, Rrahmani e Juan Jesus, deve correre ai ripari per garantire il miglior undici in campo. In difesa per il Napoli Di Lorenzo centrale in coppia con Ostigard e Natan per la prima volta titolare. Sulla corsia mancina ci sarà Olivera.

A centrocampo confermati Anguissa e Zielinski con Lobotka inamovibile. In attacco è il giorno di Raspadori che parte finalmente titolare al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Ferguson, Aebischer, Freuler; Ndoye, Zirkzee, Karlsson. All. Thiago Motta

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

ARBITRO: Ayroldi (Bindoni-Tegoni, IV: Doveri VAR: Irrati AVAR: Pagnotta)

DOVE SEGUIRLA: Diretta Tv su DAZN

Il Bologna è la squadra contro cui il Napoli ha segnato più gol in Serie A: 194 reti in 128 sfide: i partenopei conducono nel computo delle vittorie contro i rossoblù (49 vs 41), con 38 pareggi che completano il bilancio. Bologna e Napoli hanno pareggiato l’ultimo confronto di campionato (2-2 lo scorso 28 maggio al Dall’Ara) e non registrano almeno due pareggi di fila in Serie A dal periodo tra il dicembre 1979 e il novembre 1980 (tre in quel caso).

ilnapolista © riproduzione riservata