Bologna-Napoli, biglietti in vendita. “Vietato l’acquisto di biglietti ai residenti in Campania”

Arriva il comunicato stampa del Napoli. I tifosi residenti in Campania non potranno vedere la squadra al Dall’Ara, chi è residente in altre regioni invece sì.

Napoli e Bologna si sfideranno al Dall’Ara nella prossima sfida di campionato, domenica 24 settembre. Allo stadio emiliano, tuttavia, non potrà accedere nessun residente della Campania. Il Napoli stesso lo annuncia nel suo comunicato stampa e conferma quanto avevano annunciato dal sito ufficiale del Bologna:

“La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Bologna – Napoli, in programma domenica 24 settembre 2023, alle ore 18:00 allo stadio Dall’Ara di Bologna, sono in vendita con le seguenti modalità: Divieto di vendita per i residenti nella regione Campania in tutti i settori; I tifosi del Napoli, residenti nelle altre regioni, potranno acquistare senza obbligo di Fidelity card; Incedibilità dei titoli di ingresso; I biglietti saranno in vendita fino alle ore 19 del 23 settembre”.

Per poi invitare i tifosi a informarsi tramite il regolamento dello stadio del Bologna.

L’intenzione è quella di evitare scontri tra tifoserie. Lo stesso è stato deciso per la trasferta dei giallorossi a Torino:

“Il Centro di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha sconsigliato fortemente la trasferta a Bologna e Roma per i tifosi del Napoli residenti in Campania e per quelli della Roma residente nel Lazio”.

Il costo del biglietto è di 35 euro più i diritti di prevendita, come segnalato sul sito di riferimento per l’acquisto.

