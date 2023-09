Bagnaia, brutto incidente al Moto Gp in Catalogna: cade e la Ktm di Binder lo investe (VIDEO)

Doppio incidente in avvio di gara. Prima una scivolata che ha coinvolto cinque piloti, poi la paura per Pecco, trasportato in ospedale

Caos totale al via del GP Catalogna di MotoGP, con due incidenti distinti che hanno coinvolto diversi piloti e con Pecco Bagnaia che ha avuto la peggio, travolto da una Ktm. Il campione del mondo è stato trasportato al centro medico, è cosciente ma potrebbe avere problemi alla gamba sinistra. Succede tutto alla prima curva, quando Enea Bastianini arriva lungo alla frenata con la sua Ducati, si sposta verso l’interno ma con l’anteriore tocca il posteriore di Johann Zarco. A quel punto la carambola è inevitabile, anche perché i piloti appena partiti sono tutti molto vicini tra loro. Bastiani va a terra, trascina il francese che a sua volta tocca l’altra Ducati Gresini di Fabio Di Giannantonio e la moto italiana VR46 di Bezzecchi. Tutti cadono verso l’esterno della curva, l’ampia via di fuga consente un rallentamento generale senza conseguenze peggiori, mentre gli altri piloti sfilano via via. Bastianini verrà poi portato al centro medico per controlli a un dito, sul quale c’è una sospetta frattura.

Prima curva dopo il via: Bastianini scivola e, saltando giù dalla moto, fa cadere altri quattro piloti. Alex Marquez, Di Giannantonio, Zarco e Bezzecchi finiscono sulla ghiaia e vengono portati al centro medico del Montmelò. Da una prima ricostruzione pare che stiano tutti bene. Seconda curva: la gomma anteriore della Ducati di Bagnaia si chiude in modo innaturale e il pilota vola in aria. Una volta caduto in mezzo alla pista la moto di Binder – incolpevole – travolge la gamba destra del piemontese all’altezza del ginocchio. Bagnaia, trasportato d’urgenza al centro medico, è cosciente. La gara è stata fermata. In lacrime la sorella del pilota Carola e la fidanzata, Domizia Castagnini.

Brutto incidente per Pecco Bagnaia al Moto Gp di Catalunya a causa di una maxi caduta in avvio di gara. Due gli incidenti, a pochi secondi dalla partenza: prima una scivolata che ha coinvolto diversi piloti (Alex Marquez, Bastianini, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi), poi, alla curva 3, Bagnaia ha perso il controllo della sua Ducati ed è scivolato, travolto poi dalla Ktm di Binder che gli è passata sopra la gamba destra. Bagnaia è rimasto a terra dolorante. Bandiera rossa e ambulanza che è scesa in pista per soccorrere Bagnaia, portato immediatamente in ospedale, in stato di coscienza. Inquadrata dalle telecamere in lacrime Domizia Castagnini, fidanzata del pilota.

La gara è ripresa regolarmente mentre si attendono notizie sulle condizioni di Bagnaia.

Bezzecchi, Zarco, Alex Marquez, Diggia and Binder are all heading out on track to restart 👏

Both Bastianini and of course Bagnaia are in the medical centre and will not restart #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/YjKKeKu1j9

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 3, 2023