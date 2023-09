Berrettini in tribuna a tifare, Sinner è rimasto a Montecarlo ad allenarsi (Gazzetta)

Matteo si sarebbe buttato in campo pure con la caviglia slogata, Jannik non si è visto, sta preparando i tornei in Asia

Prosegue la linea della Gazzetta contro Sinner che ha scelto di non rispondere alla convocazione dell’Italia in Coppa Davis.

La Gazza mette in contrapposizione Jannik e Berrettini che ieri nonostante l’infortunio è arrivato a Bologna a sostenere gli azzurri. Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Se avesse potuto, pur con la caviglia slogata si sarebbe buttato in campo a dare una mano. Matteo Berrettini, cuore azzurro, è arrivato a Bologna apposta per sostenere gli azzurri e cercare di far sentire il suo appoggio nella giornata decisiva, quella che avrebbe potuto decretare la fine della corsa verso Malaga. Urla applausi, incitamenti da parte dell’ex numero 1 italiano, bersagliato dalla sfortuna ma sempre generoso quando si tratta della maglia azzurra come aveva dimostrato anche lo scorso anno, presenziando a Malaga nonostante il piede dolorante. Non ha invece cambiato programmi Jannik Sinner, n. 1 italiano, che ha scelto di allenarsi a Montecarlo in previsione degli impegni in Asia con il torneo di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai.

