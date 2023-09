Balotelli: «Ho rifiutato un’offerta cinese molto più alta delle cifre arabe»

A Controcalcio SuperMario parla di Nazionale: «Non so se accetterei un’altra convocazione, ho avuto troppe delusioni»

SuperMario fa sempre parlare di sé, questa volta è stato un ospite della live di Controcalcio, parlando anche di una maxi offerta rifiutata che fa discutere sui social.

«Ho rifiutato un’offerta cinese molto più alta delle cifre arabe. Ho preferito giocare a calcio e restare a Marsiglia»

Il 33enne attaccante azzurro si lascia andare a ricordi di alcuni amici come Sinisa Mihajlovic:

«Avevo un rapporto bellissimo, l’ho conosciuto agli inizi della mia carriera, era un mio fratello maggiore. Carattere duro, ma si stava veramente bene con lui nelle mie avventure milanesi».

E poi del suo mentore ed ex agente, Mino Raiola:

«Rapporto troppo bello, manca a tutti noi, e manca anche al calcio. Agenti come lui non ne nasceranno più. Al presidente del Nizza gli consigliava di non prendermi! Scherzando, riuscì anche a farmi prendere di più»

Infine, in vista degli impegni della nuova Nazionale di Luciano Spalletti fa un passo indietro tornando su Mancini «Mi sarei convocato al posto di Mancini? Bella domanda…, ma avrei voluto giocare, ma mi sarei fatto subentrare non essendo sempre continuo nei 90 minuti, ciò che serve in Nazionale. Non so se accetterei un’altra convocazione, ho avuto troppe delusioni»

