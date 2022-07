Balotelli: «Osimhen è un treno, forte forte. Per me sarebbe stato un sogno giocare a Napoli»

A Sky. «Ho sempre detto: magari. Rispetto tantissimo De Laurentiis ma penso che lui non abbia mai voluto, per questo non sono mai venuto»

Dopo l’amichevole di ieri tra il Napoli e la sua squadra, Mario Balotelli è intervenuto ai microfoni di Sky, intervistato da Francesco Modugno. Di seguito le sue dichiarazioni.

Giocare a Napoli sarebbe stato un sogno: non ne ha mai fatto mistero.

«Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me giocare a Napoli, purtroppo io rispetto tantissimo De Laurentiis ma penso che lui non abbia mai voluto e per questo motivo io non sono mai venuto a Napoli, io ho sempre detto… magari…»