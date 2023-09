Bagni: «Il Napoli ha solo un punto in meno rispetto all’anno scorso»

«Se Garcia rischia? Non scherziamo. Risultati e gioco non sono soddisfacenti, l’anno scorso era dominante. Oggi qualcuno è fuori forma»

Salvatore Bagni, storico ex centrocampista del Napoli, ha commentato l’avvio di campionato del Napoli. Le sue parole riportate da La Press.

«La squadra non è la stessa. Certo, siamo all’inizio ma non sappiamo se è una questione tecnica. Non stiamo giocando bene come l’inizio del campionato scorso quando tutto lasciava pensare che avremmo cominciato alla stessa maniera. Si vede che è cambiato qualcosa nel modo di giocare e quindi né il gioco né i risultati sono soddisfacenti. Il gioco dell’anno scorso era spettacolare e travolgente. In classifica c’è solo un punto in meno rispetto alla partenza dell’anno scorso ma quello che abbiamo visto è diverso. La qualità del gioco era dominante, oggi c’è qualcuno fuori forma».

Bagni evita qualsiasi allarmismo. Spiega che, numeri alla mano, rispetto all’anno scorso il Napoli ha solo un punto in meno. È vero anche che il gioco e i risultati non sono prove a sostegno del lavoro fatto da Garcia ma i motivi sono diversi, oltre alla forma non ottimale di qualche giocatore, c’è anche un altro motivo.

«Se Garcia rischia? Non scherziamo, impossibile. Magari in Champions arriva subito una prova convincente. Del resto l’avversario è abbordabile. Quelli arrivati non hanno avuto l’impatto di Kim e Kvaratskhelia».

Questa mattina il Corriere dello Sport scriveva di un piccolo confronto tra tecnico e squadra a Castel Volturno:

“Un inevitabile approfondimento sul pareggio di Genova e sulle prestazioni delle prime quattro giornate. Uno scambio di idee utile più a chiarire la strada da percorrere, i nodi da sciogliere e a capirsi piuttosto che all’individuazione dei colpevoli. La rivoluzione tecnica e tattica di Rudi, finora, non ha prodotto risultati all’altezza del valore del gruppo, è innegabile, ma domani la squadra volerà già a Braga dove poi mercoledì esordirà in Europa. Il tempo a disposizione per pensare è poco, bisogna agire in fretta”.

