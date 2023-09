Bagnaia, superati i controlli medici dopo l’incidente di Barcellona: sarà in pista a Misano

Il pilota della Ducati è stato dichiarato “fit”: «Anche in ambulanza ho pensato subito a tornare in moto».

Pecco Bagnaia ha superato i controlli medici: potrà correre tranquillamente a Misano dopo l’incidente che lo ha visto protagonista nello scorso weekend. Il pilota Ducati ha sostenuto gli esami al Medical Center del circuito Marco Simoncelli di Misano ed è stato dichiarato ‘fit’.

Appena ricevuta l’idoneità a correre, Bagnaia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

«Ho rivisto le immagini dell’incidente, sono stati bravi gli altri piloti a evitarmi, soprattutto Binder. Ho ricevuto un affetto incredibile, sono rimasto senza parole, ma anche in ambulanza ho pensato subito a tornare in moto. Sulla dinamica stanno analizzando la gomma per avere delle risposte».

L’incidente che ha coinvolto Bagnaia al via del Gp di Catalogna è stato veramente brutto, tanto da far inizialmente scattare l’allarme sulle sue condizioni fisiche. Bagnaia ha perso il controllo della sua moto, è scivolato ed è stato investito dalla Ktm di Brad Binder che sopraggiungeva alle sue spalle. La moto di Binder ha impattato all’altezza della tibia della gamba destra di Bagnaia, ma i primi controlli effettuati in ospedale hanno subito rassicurato sullo stato fisico del pilota. Ora Bagnaia potrà tornare a correre.

