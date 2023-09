Alonso: «Hamilton e Verstappen hanno vinto perché favoriti da cambi di regolamento»

A Marca: «La Red Bull non vince grazie a Verstappen. Lui e Lewis si sono trovati al posto giusto al momento giusto»

Il pilota spagnolo di Formula 1 Fernando Alonso ha parlato a Marca dei suoi colleghi Lewis Hamilton e Max Verstappen:

«Quando Hamilton è partito con la Mercedes, non ha costruito nulla per essere un campione. È stato solo un cambio di regolamento (motori ibridi) che ha modificato tutto sulla griglia e ha potenziato la Mercedes. Penso lo stesso di Max, quando è entrato in Toro Rosso e Red Bull, Hamilton vinceva ancora tutto. La Red Bull non è una squadra vincente grazie a lui, solo un altro cambio di regolamento nel 2021 li ha portati a vincere ogni gara ora. Questo è uno sport in cui le decisioni tecniche e i regolamenti fanno più differenza del tuo input, dei tuoi commenti, della tua personalità o del tuo modo di guidare. Devi solo essere nel posto giusto al momento giusto».

Alonso avrebbe voluto vincere un Mondiale con la Ferrari:

«Se potessi cambiare qualcosa nella mia carriera, vincerei un campionato del Mondo con la Ferrari. Alla McLaren eravamo anche molto vicini alla vittoria. Solo un punto. Ma probabilmente non ce lo meritavamo per il modo in cui abbiamo gestito le cose. Ma alla Ferrari, sentivo che avevamo fatto le cose abbastanza bene».

ilnapolista © riproduzione riservata