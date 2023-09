Allegriout per un’altra settimana torna negli archivi (Zazzaroni)

Sul Corsport: Vlahovic questo deve fare: risolvere alla maniera del bomber i momenti più complicati. Non gli si può chiedere la partecipazione alla manovra

#Allegriout. Sul Corriere dello Sport ne scrive il direttore Ivan Zazzaroni dopo la vittoria per 3-1 della Juventus sulla Lazio di Sarri.

Vlahovic questo deve fare: precedere i problemi e le superiorità manovriere altrui oppure risolvere alla maniera del bomber i momenti verosimilmente più complicati. Ieri gli sono riuscite entrambe le cose. Non gli si può chiedere, per caratteristiche e qualità, la partecipazione attiva alla manovra, il passaggio preciso, ma in tante occasioni bastano (e avanzano) le sue soluzioni.

Nelle prime quattro uscite la Juve ha raccolto 10 punti, due più dello scorso anno. Il segno positivo figura anche alla voce reti fatte. Per un’altra settimana #Allegriout torna negli “archiviati”.

Del primo gol contestato scrive:

C’è voluta la squadra della Staedler per capire dopo circa un’ora che il pallone recuperato in iperestensione da McKennie nell’azione che ha portato all’1-0 era ancora giocabile per un centimetro di gesso bianco. Le interpretazioni geometriche dei moviolisti non sono tuttavia servite a restituire la parola e la serenità alla Lazio, che ha chiuso la propria rabbia dentro la cassaforte del primo silenzio stampa stagionale.

