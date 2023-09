Ziliani: «Nessun replay del contestato gol Juve, poi ci meravigliamo che nessuno voglia vedere la Serie A»

Il giornalista mette a confronto l’omertà televisiva italiana con la Premier che scandaglia a fondo ogni azione discussa

A Old Trafford la squadra di De Zerbi si regala un altro pomeriggio magico, imponendosi 3-1 nella tana dei Red Devils, alla terza sconfitta su 5 in Premier. Una partita che ha diversi analogismi con la Juve di Allegri che ha preso a pallate la Lazio di Sarri.

Episodio contestato in entrambe le gare. In Premier Marcus Rashford ha fatto una grande mossa a sinistra, dribbling oltre un difensore avversario e fatto partire un cross che Rasmus Hojlund ha ricevuto in area girando con grande abilità. Tuttavia, l’arbitro Jarred Gillett, con l’intervento del VAR, negato il gol. La spiegazione è che la palla era uscita dal campo prima del cross di Rashford, anche se la decisione è stata contestata dai giocatori, dallo staff e dai tifosi del Manchester United, in quanto è altamente discutibile.

Make it make sense pic.twitter.com/YYykqkOOTX — Manchester United Die Hard Fans (@DieHardUtdFans) September 16, 2023

Stessa situazione all’Allianz per il primo gol dei bianconeri nel match contro la Lazio che è stato siglato da Dusan Vlahovic. Le polemiche, però, non sono mancate, anche dopo l’ok del Var alla regolarità del gol. In particolare, si tratta del pallone che Mckennie aveva in possesso, che sembra essere uscito del tutto sul fallo laterale. Il centrocampista americano aveva poi passato palla a Locatelli, autore dell’assist a Vlahovic. Quello che ha lasciato molto pensare in questo caso è stato il fatto che, nonostante le lunghe attese, non sia stato riproposto alcun replay dell’azione in tv.

A tal proposito si è espresso sui social Paolo Ziliani

Mettiamola così: in Juventus-Lazio la palla di McKennie magari non era completamente uscita; ma di certo le tv che mostrano calcio in Premier League (vedi i chiari replay mostrati subito dopo il gol di Hojlund, subito annullato, oggi in Manchester-Brighton) sono avanti anni luce rispetto alle nostre tv, sempre tremebonde e piene di remore – quando di mezzo c’è il club col brand da salvaguardare – nel mostrare con prontezza tutti i replay possibili e immaginabili delle azioni contestate. Come se il fatto non fosse avvenuto, nessun replay, chi racconta passa oltre, occhio non vede cuore non duole (anzi: occhi si chiude, cuore non duole). Facciamo ridere i polli e poi ci meravigliamo che nessuno, nel mondo, voglia vedere – figuriamoci comprare – le nostre partite.

Mettiamola così: in Juventus-Lazio la palla di McKennie magari non era completamente uscita; ma di certo le tv che mostrano calcio in Premier League (vedi i chiari replay mostrati subito dopo il gol di Hojlund, subito annullato, oggi in Manchester-Brighton) sono avanti anni luce… https://t.co/3RRd5AzfY1 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) September 16, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata