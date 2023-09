Alcune scelte di Garcia non hanno convinto De Laurentiis (Corrmezz)

Garcia in queste prossime gare sarà sotto esame. Per De Laurentiis la priorità è la qualificazione in Champions

La situazione del Napoli dal punto di vista calcistico, ce n’eravamo quasi dimenticato visto De Laurentiis indagato per falso in bilancio e il caos per i video derisori del Napoli nei confronti di Osimhen su TikTok.

Tornando al campo, scrive il Corriere del Mezzogiorno.

Il clima non è dei migliori anche se la squadra ha voglia di tornare a vincere con continuità. Non passa giorno, però, che non ci siano indiscrezioni sul possibile esonero di Rudi Garcia e questo non aiuta a cancellare i malumori.

Dopo la doppia vittoria con Frosinone e Sassuolo si pensava ad una stagione sulla falsariga della precedente o quanto meno a un campionato competitivo. E invece il Napoli si è smarrito e alcune scelte tecniche non hanno affatto convinto.

Garcia però in queste prossime gare sarà sotto esame. Il produttore cinematografico vuole vederci chiaro perché la priorità è la qualificazione alla prossima Champions e un cammino nella massima competizione europea che ricalchi quello della passata stagione.

