Addio Jacobs-Camossi, saranno i protagonisti a spiegare quando troveranno le parole

La Stampa, “come ogni rottura anche la loro ha bisogno di essere metabolizzata. I due sono Stati Uniti e inseparabili anche se può darsi che certe rincorse estreme abbiano chiesto troppo”

Jacobs si separa dallo storico allenatore Camossi è questa la notizia che ha scosso in queste ore il mondo dell’atltetica italiana, dopo che l’altra sera ne ha parlato in tv Franco Bragagna.

La Stampa scrive che non ci sono certezze, ma due indizi

“l’assenza di smentite è un primo indizio e il secondo è l’assenza di Camossi che il 17 settembre 2022 si commuoveva durante il discorso per le nozze mentre due giorni fa non sta tra gli ospiti per la festa dell’anniversario”

Per ora non si può dire altro e non si può giudicare

“Saranno i protagonisti di questa storia a spiegare che cosa è successo quando troveranno le parole per farlo. Come ogni rottura, anche la loro, non ancora certificata, però più che probabile, ha bisogno di essere metabolizzata. I due sono stati uniti e inseparabili: prima e dopo gli ori olimpici parlavano al plurale in nome di una squadra fatta di una stretta cerchia che ora sta per cambiare. Con diversi guai, affrontati insieme pure quelli, anche se può darsi che certe rincorse estreme abbiano chiesto troppo. In questi mesi, nei diversi soggiorni a Monaco, per sistemare i nervi della schiena di Jacobs con il dottor Muller-Wohlfahrt, atleta e tecnico hanno descritto sofferenze e momenti bui, situazioni che possono logorare”

ilnapolista © riproduzione riservata