Adani: «Il tweet di De Laurentiis è la cosa più grave, sarcastica e fintamente speranzosa»

Alla Bobo Tv: «Che modo è di risolvere la situazione. Non c’è da fare ironia, perché le scelte fatte hanno rotto un gioco meraviglioso»

Alla Bobo Tv hanno commentato la situazione del Napoli dopo il pareggio di Bologna e il caso Osimhen. Lele Adani ha parlato del discusso tweet del presidente De Laurentiis.

Le parole di Adani:

«Quante cose ci sono già da mettere a posto a Napoli. Basterebbe un elemento per creare una rottura a Napoli. Non dimentichiamo che il tweet del presidente è la cosa più grave. Quel tweet è clamoroso. Io non farei del sarcasmo, non è che fai del sarcasmo. Che tipo di modo è di risolvere la situazione. Quella lì è una cosa sarcastica, fintamente speranzosa con ironia. Però non c’è da fare ironia. Perché le scelte fatte hanno interrotto un giochino che era meraviglioso. La magia non c’è più».

Anche Cassano ha commentato la situazione. A proposito del cambio di Osimhen e della sua sfuriata durante Bologna-Napoli ha detto:

«Secondo me Garcia ha perso credibilità. L’uscita di Osimhen. Quando dice “Cazzo, perché non giochi con le due punte”, hai perso credibilità. L’allenatore nello spogliato non conta più un cazzo. Se tu davanti al mondo intero dici “perché non metti le due punte”, hai perso credibilità. O il tuo allenatore fino a che rimane, Osimhen è fuori rosa oppure da domani non conta più niente. Lui ha normalizzato una squadra che era clamorosa, era al top e andava oltre. Lui sta mettendo mano in modo sbagliato, sta parlando in modo sbagliato».

