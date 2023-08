Zielinski riapre al rinnovo, gli arabi sono alla finestra (Pedullà)

Improvvisa riapertura del polacco che aveva messo in standby l’offerta dall’Al Ahli. Ora gli arabi attendono sviluppi

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, avrebbe riaperto al rinnovo. Le sirene dell’Arabia Saudita si allontanano ma sono ancora a portata d’orecchio. I sauditi attendono ulteriori sviluppi.

#Zielinski–#Napoli: improvvisa riapertura per il rinnovo. Non ci sono accordi, ma si lavora per chiudere. E gli arabi per ora aspettano — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 11, 2023

Già oggi il Corriere dello Sport scriveva di un Zielinski tormentato:

“Ma prima, in certi casi va così, il Napoli deve cedere e dunque incassare e Zielinski, che sembrava pronto a decollare per Gedda, non ha ancora deciso: l’offerta dell’Al-Ahli va concretizzata, per congedarsi dal trequartista – dopo otto anni ricchi della sua eleganza – sono indispensabili i trenta milioni promessi ad Adl ed i trentasei, per un triennale, che andrebbero al calciatore, ancora tormentato. E quando l’incartamento sarà arrivato e l’affare si potrà definire concluso, solo a quel punto il Napoli si sentirà libero di richiamare il Celta Vigo, con il quale però il dialogo rimane aperto, per limare le distanze e spingersi per avvicinarsi fino a toccarsi”.

ilnapolista © riproduzione riservata