Zielinski non ha voluto stravolgere le abitudini della famiglia e pure del cane (Repubblica)

Il no di Zielinski ai soldi sauditi: 15 milioni erano pronti per lui.

Scrive Repubblica Napoli:

C’è chi dice no ai soldi dell’Arabia e alla logica di un mercato “drogato” dai milioni ( tanti e subito) messi sul piatto dalla Saudi League. Per Piotr Zielinski ne erano pronti quindici netti all’anno per tre stagioni. La decisione è stata tormentata: domenica sera sembrava sul punto di aver accettato, poi nelle ultime quarantotto ore qualcosa è cambiato. Il centrocampista polacco non se l’è sentita di stravolgere le abitudini di vita della sua famiglia, la moglie Laura, il piccolo Max ma anche Mia, il labrador da cui non si separa mai. Meglio proseguire a Napoli a cifre nettamente inferiori. Firmerà un rinnovo a meno di 3 milioni di euro. La differenza è evidente, ma la felicità dei Zielinski non ha prezzo.

La testa è finalmente libera dai pensieri che lo hanno tormentato per almeno un mese. Resto o vado? Vado o resto. Alla fine ha scelto di non abbandonare il suo buen retiro di Varcaturo.

