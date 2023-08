Xavi ​​ha proposto agli arbitri spagnoli di fischiare sempre rigore per i falli di mano in area (As)

Durante l’incontro di oggi tra il Cta e allenatori, il tecnico del Barça ha chiesto di seguire l’esempio del basket con il fallo di piede

Secondo le fonti di As presenti all’incontro tra allenatori, viceallenatori della Liga e il Cta, il comitato arbitrale spagnolo, Xavi ha avanzato una proposta interessante.

Fonti presenti all’incontro di oggi pomeriggio hanno rivelato al quotidiano spagnolo che il tecnico del Barça ha proposto che ogni fallo di mano in area sia rigore.

“Tutti gli allenatore e i vice allenatori si sono incontrati con il collegio arbitrale per discutere, porre domande e confrontarsi sulle regole della nuova stagione. Un incontro durato due ore e mezza in cui, come As ha potuto apprendere da fonti presenti all’incontro, che Xavi Hernández, allenatore del Barcellona, ​​ha proposto al Cta che tutte le mani in area siano considerate come penalty per evitare che l’assegnazione del rigore dipenda da criteri arbitrali e soggettivi. Ha paragonato le mani al fallo di piedi nel basket“.

Quello di oggi pomeriggio era il primo di due incontri. Luis Medina Cantalejo, presidente degli arbitri, insieme a Clos Gómez e Undiano Mallenco hanno dialogato con i tecnici su diversi concetti.

L’idea di Xavi è quindi di non fare alcuna distinzione tra volontarietà o meno, tra movimento naturale del corpo o aumento del volume del corpo. Ogni volta che un giocatore tocca con le mani il pallone in area di rigore, sarà fischiata la massima punizione. Questo è, grosso modo, quello che avviene anche nel basket. Se un giocatore di basket tocca la palla a spicchi con il piede, in ogni caso l’arbitro fischia un fallo.

